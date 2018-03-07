Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству Бакинской пригородной железной дороги.

В распоряжении говорится, что с целью строительства Бакинской пригородной железной дороги из суммы, указанной в подпункте 1.3.7 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», АЖД будет выделено 100 млн. манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения, Министерству финансов — обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.