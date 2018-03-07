Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении должностных окладов военнослужащих, сотрудников, имеющих специальное звание и не являющихся госслужащими гражданских работников Министерства чрезвычайных ситуаций.

Месячные должностные оклады военнослужащих, сотрудников, имеющих специальное звание и не являющихся госслужащими гражданских работников МЧС с 1 марта 2018 года повышены в среднем на 10 процентов.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о повышении ежемесячного должностного оклада (тарифа) военнослужащих и не являющихся госслужащими гражданских состава Государственной пограничной службы.

Ежемесячный должностной оклада (тариф) военнослужащих и не являющихся госслужащими гражданского состава Государственной пограничной службы с 1 апреля 2018 года повышен в среднем на 10 процентов.