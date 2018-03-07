Более сотни человек потеряли доверие ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Как сообщает отдел по связям с общественностью AZAL, за последние месяцы правила безопасности авиакомпании нарушили 115 человек, которые внесены в соответствующий список.

Под нарушением правил поведения пассажиров на борту воздушного судна во время полета следует понимать: курение, пользование электронными устройствами, физическое насилие, употребление наркотиков или чрезмерного количества алкоголя, хулиганское поведение, выведение из строя имущества или оборудования воздушного судна и другие противоправные действия.

Каждый пассажир на борту самолета обязан соблюдать требования авиационной безопасности. В противном случае он несет ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Кроме того, за нарушение инструкций на международных авиалиниях предусмотрены карательные санкции в соответствии с требованиями международного воздушного права (международных конвенций по гражданской авиации). В том числе правила предусматривают, что авиадебоширы будут наказаны и в зависимости от законодательства страны назначения полета или страны промежуточной посадки. На назначение наказания никак не повлияет страна регистрации или эксплуатации воздушного судна.

Со своей стороны, AZAL в отношении авиадебоширов внедряет систему учета и мониторинга правонарушителей. Если таковые будут выявлены во время полетов, их имена обязательно войдут в особую базу данных, так называемый «Список нежелательных пассажиров». Имена незаконопослушных пассажиров будут находиться в этом списке от трех месяцев и более, учитывая степень общественной опасности действий правонарушителя.

Каждый, кто хоть раз летал данной авиакомпанией, может проверить список AZAL, загрузив свои данные — имя, фамилию и номер паспорта — в специальное окно, созданное на сайте авиакомпании.