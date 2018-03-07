Российское интернет издание KM.RU опубликовало открытое обращение группы армян, в котором они выражают обеспокоенность героизацией фашизма в Армении и установкой в Ереване памятника фашистскому приспешнику Гарегину Нжде.

Обращение подписали Артур Агаджанов, Валера Ерецян и группа армян.

«Мы группа армян, проживающих в разных странах, серьезно обеспокоены государственной политикой героизации фашизма в Армении. В последнее время в российских и других СМИ идет жаркая полемика относительно установки в центре Еревана памятника фашистскому приспешнику Гарегину Нжде, пропаганду его деятельности как героического примера для армянской молодежи и общества», — отмечается в обращении.

Такое не может оставить нас равнодушными, поскольку молчать в этой ситуации равнозначно тому, что потакать пропаганде фашизма. «Мы понимаем, что далеко не все в Армении имеют сегодня смелость выступить против героизации Гарегина Нжде, Драстамата Канаяна (Дро) и других фашистских приспешников, проводимой на государственном уровне. Однако, мы прекрасно знаем и часто слышим недовольство многих армян, которые ясно понимают в какую бездну скатывается их Родина, но они боятся открыто публично высказывать свое мнение об этом в Армении, ибо это чревато», — подчеркивается в обращении.

Гарегин Нжде был открытым идеологом фашизма, расизма и лютого национализма. Дело дошло до того, что даже такие радикальные террористические организации как партия «Дашнакцутюн» отказалась сперва от сотрудничества с Нжде и его приспешниками, создавшими организацию «Расисты». Разработанная еще в 1930-ые годы гитлеровскими приспешниками Гарегином Нжде и Айком Асатряном идеология армянского фашизма была названа цехакронизмом.

«К сожалению, власти Армении ведут целенаправленную политику по героизации фашистских преступников, террористов, при этом забывая о реальных героях Великой отечественной войны. У армян достаточно славных героев, покрывших себя блестящей боевой славой. Наш земляк маршал Иван Баграмян является примером настоящего героизма и служения отечеству. Однако, ни о нем, ни о других армянских героях подобного масштаба сегодня в Армении практически не вспоминают, тропинка к их памятникам давно уже заросла травой, а сегодняшняя армянская молодежь воспитывается на примере фашистских приспешников», — указывают авторы обращения.