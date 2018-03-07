В конце февраля в Сирии погиб российский военнослужащий Александр Солопов. Он был советником в элитном формировании Сирийской арабской армии «Силы Тигра». Об этом сообщает Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Обстоятельства гибели Солопова до конца не ясны. Минобороны России официально не сообщало о его гибели. Однако 5 марта издание «Блокнот Волжский» со ссылкой на брата Солопова сообщило, что 1 марта родственникам сообщили о его гибели и должны были доставить его тело. Прощание с ним было запланировано на 6 марта.

Conflict Intelligence Team проанализировала фотографии, которые Солопов выкладывал в соцсети, и публикации «Сил Тигра». После этого группа расследователей пришла к выводу, что в сирийском элитном формировании Солопов работал с вооружением, с которым имел опыт в армии, например, с гаубицей «Мста-Б». На одной из фотографий «Сил Тигра» видно, как боец формирования ведет огонь из такой же гаубицы.

При этом обстоятельства и точная дата смерти Солопова неизвестны. Conflict Intelligence Team предполагает, что это произошло в Восточной Гуте, где «„Силы Тигра“ ведут наступление на повстанцев, невзирая на резолюцию Совбеза ООН о перемирии».