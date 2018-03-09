Специалисты из Испании и Бразилии обнаружили, что даже единичный случай приема психоделиков, таких как ЛСД, аяуаска или галлюциногенные грибы, может навсегда изменить сознание.

Как пишет издание «Вокруг света», ученые провели метаанализ 18 исследований, опубликованных в период между 1985 и 2016 годами. В них изучалась взаимосвязь между использованием психоделиков и изменениями личности. Большинство из исследований были сосредоточены на трех веществах: ЛСД (диэтиламид d-лизергиновой кислоты), псилоцибин (психоактивное соединение, содержащееся в галлюциногенных грибах) и аяуаска (сильный галлюциногенный отвар, используемый коренными народами бассейна Амазонки для «общения с духами»). Эти препараты воздействуют на серотониновые рецепторы, что в конечном счете влияет на настроение и аппетит, а увеличившаяся активность в зрительных отделах головного мозга приводит к галлюцинациям и чувству эйфории.

Многочисленные исследования всех трех типов наркотиков свидетельствуют о долгосрочных (и порой необратимых) изменениях личности по сравнению с людьми, которые никогда не принимали подобные вещества. В частности, люди, которые принимали малые дозы психоделических препаратов по медицинским показаниям часто отличались повышенной открытостью и эмоциональностью.