51-летняя Синтия Никсон, прославившаяся исполнением роли Миранды Хоббс, одной из четырех подруг из франшизы «Секс в большом городе», заявила, что намерена побороться за пост мэра. Она уже давно выступает с критическими замечаниями в адрес действующего правителя города Эндрю Куомо. На выборах, которые должны состояться в этом году, она решила выставить свою кандидатуру, надеясь занять пост вместо него, пишет 7Дней.

Актриса уже приступила к консультациям с экспертами, рассчитывая, что они помогут ей подготовиться к избирательной компании. Стало известно, что основными пунктами программы Синтии станет борьба за права женщин, афроамериканцев и индейцев. По оценке специалистов, у Никсон неплохие шансы на победу: ведь благодаря «Сексу в большом городе», она пользуется большой популярностью у жителей Нью-Йорка.

Единственный вопрос, который возникает у фанатов Синтии — как она собирается совмещать политическую карьеру с продолжением актерской? Ведь, хотя Ким Кэттролл — одна из четырех актрис, игравших главные роли как в сериале, как и в его киносиквелах, покинула франшизу, съемки следующего фильм все же, видимо, состоятся. Во всяком случае, на это твердо надеется другая звезда «Секса…» — Сара Джессика Паркер.