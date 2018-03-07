Московский арбитраж отложил до 16 марта рассмотрение итогов дела о банкротстве экс-владельца Черкизовского рынка (Москва) Тельмана Исмаилова. Об этом пишет РАПСИ.

Как сообщается, заседание отложено в связи с отпуском судьи.

Предприниматель Тельман Исмаилов входил в рейтинг богатейших бизнесменов России. В 2009 году он столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива – Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

Сейчас бизнесмен, а также его структуры находятся в банкротстве.

Помимо этого, в конце декабря 2017 года ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве.

По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в прошлом году.

«План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов произвел выстрелы из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных травм. Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления», — говорилось в сообщении СК РФ.