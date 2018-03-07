27-летний гражданин Азербайджана предстанет перед судом за изнасилование знакомой в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, в сентябре прошлого года иностранец, приняв изрядную дозу алкоголя, встретил 31-летнюю знакомую, выходящую из кафе на ул. Мира. Он подошел к ней, ударил по лицу и повел на территорию ближайшего садового участка, где избил и изнасиловал. Женщина вернулась в кафе и рассказала обо всем подруге, которая и вызвала полицию.

В ходе следствия злоумышленник отказался от дачи показаний и был заключен под стражу.

Известно, что мужчина не трудоустроен, ранее не судим.