Исследования генов русских людей показали абсолютную генетическую идентичность русского населения на всем огромном пространстве России — между жителями Камчатки и Твери родства больше, чему немцев соседних земель. Но «русский ген» , оказывается, широко распространен и в Норвегии, Венгрии, Иране и даже во Франции.

Историк Сергей Цветков опубликовал в своем Живом Журнале обзор исследований последних лет, посвящённых расшифровке генома русского человека. Они опровергли многие устоявшиеся мифы, отразившиеся даже в пословицах типа «поскреби русского — найдешь татарина» или лженаучные измышления, что русские — «не народ, а сборная солянка». Сегодня уже и с точки зрения генетики можно говорить, что русский народ сформировался давно, существует, а его «братья» по крови — именно славянские народы Европы, в том числе и те, многие представители которых любят это отрицать.

Но открылось и множество настоящих сенсаций — например, значительная генетическая близость русских с венграми, норвежцами, немцами, ирландцами и даже жителями северо-востока Ирана. Также — удивительно, но католики-хорваты оказались русским по крови больше «братушками», чем православные сербы, а азербайджанцы ближе, чем грузины и армяне.