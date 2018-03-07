10 марта в столице Германии Берлине начнется главное шахматное событие первой половины года.

Как сообщает «Спорт-экспресс», восемь гроссмейстеров сыграют в турнире претендентов, победитель которого получит право на титульный матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.

ВОСЕМЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ

За право сыграть в ноябре в Лондоне в чемпионском матче будут бороться азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, армянин Левон Аронян, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, китаец Дин Лижэньи россияне Александр Грищук, Сергей Карякин и Владимир Крамник.

Бросается в глаза, что три гроссмейстера из числа участников не входят даже в десятку сильнейших в мартовском рейтинге ФИДЕ. Это Карякин, а также Грищук и Дин Лижэнь. При этом среди претендентов нет француза Максима Вашье-Лаграва, американца Хикару Накамуры, голландца Аниша Гири и индийца Виши Ананда — все они как раз входят в мартовский топ-10.

Но тут все честно. Вопросов по критериям отбора нет. Карякин попал в число претендентов на правах участника чемпионского матча-2016, Крамника пригласили организаторы. В Германии сейчас нет гроссмейстеров с высоким рейтингом, а экс-чемпиона мира считают практически за своего, ведь Крамник только в Дортмунде выигрывал 10 раз.

Мамедьяров и Грищук попали в Берлин как победитель и второй призер серии Гран-при, Левон Аронян и Дин Лижэнь — как победитель и финалист Кубка мира, а Каруана и Со — согласно среднему рейтингу.

ФАВОРИТОВ НЕТ

Строго говоря, в таких турнирах фаворитов нет. Только если смотреть на рейтинг.

Исходя из этого критерия, впереди всех Мамедьяров с рейтингом 2809 очков, ниже всех Карякин — 2763 балла. Разница в 46 очков говорит о том, что борьба предстоит невероятно плотная.

Вспомнить хотя бы прошлый турнир претендентов, который проходил в 2016 году в Москве. Выиграл его как раз Карякин, по рейтингу занимавший седьмое место из восьми участников. В последнем туре он тогда победил своего главного конкурента Каруану и отправился на матч с Карлсеном.

Решать все будет не рейтинг, а качество подготовки к конкретному соревнованию. И сейчас невозможно сказать, кто в какой форме. На прошлой неделе в Москве завершился Мемориал Таля, который проходил формате рапида и блица – в нем участвовали четверо гроссмейстеров из турнира претендентов. Но на основании партий в быстрые шахматы и блиц никаких выводов делать нельзя – это совершенно другая специфика.

Гроссмейстерам предстоят 14 туров – то есть каждый из шахматистов сыграет с каждым по два раза. Поскольку в соревновании принимают участие два и более гроссмейстеров из одной страны, в начале каждого из кругов они должны сыграть между собой, чтобы исключить в последних турах возможность манипуляций.

Хотя на таком уровне говорить о «слитых» партиях смешно. В первом туре Крамник сыграет с Грищуком, а во втором состоится, возможно, одна из центральных партий всего турнира между Крамником и Карякиным. Интересно, что в последнем туре сойдутся два лидера рейтинга — Крамник и Мамедьяров.

Имя участника чемпионского матча должно быть названо 27 марта, но не исключен вариант тай-брейка, который запланирован на 28 марта.

ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

Берлин. 10-28 марта 2018 года

Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана, Уэсли Со (оба — США), Дин Лижэнь (Китай), Александр Грищук, Сергей Карякин, Владимир Крамник (все — Россия).

Призовой фонд: 420 тысяч евро.

Формула розыгрыша: двухкруговой турнир.

Дополнительные показатели в случае равенства очков: личные встречи, количество побед, коэффициент Зоннеборна-Бергера. В случае равенства всех показателей 28 марта состоится тай-брейк.

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Игровые дни: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26, 27 марта. Выходные: 13, 17, 21, 25 марта.

Начало туров в 17.00 по московскому времени (18.00 — бак.вр.).