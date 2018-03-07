В Кургане решением суда заключен под стражу гражданин Азербайджана, которого несколько лет разыскивают на родине. Мужчина свою вину в преступлениях отрицает. Об этом пишет «УралПолит».

Как рассказал правоохранительным органам подозреваемый, в Россию он приехал на заработки. О том, что в Азербайджане его разыскивают по подозрению в мошенничестве, мужчина не знал. После проверки документов в ведомстве убедились, что мужчина действительно подозревается в преступлении, совершенном в апреле 2017 года, а в международный розыск он был объявлен за неявку в суд.

По сообщениям прокуратуры Курганской области, в ближайшее время сотрудники органов примут решение о выдаче Азербайджану их гражданина. Пока мужчина пробудет под стражей месяц.