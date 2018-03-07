В Абшеронском районе ученик 9 класса получил ожоги по неосторожности.

Как сообщает Report, происшествие произошло в поселке Джейранбатан.

Так, житель данного поселка, вынужденный переселенец из Лачинского района Фархад Гачай оглу Магеррамов 2002 г.р. 6 марта разжигая костер по случаю «Од чершенбеси» использовал бензин. По неосторожности пламя обожгло его лицо. Получивший тяжелые ожоги школьник был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи города Сумгайыт.

Как сообщили из больницы, Ф.Магеррамов получил ожоги 1 и 2-ой степени. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.