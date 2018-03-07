Ксения Собчак во время дебатов, в ответ на оскорбления, плеснула водой в лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Ответная реакция последовала незамедлительно – Собчак также была облита водой одним из сторонников Владимира Вольфовича в Москве. Политик Гарри Каспаров объяснил, почему считает конфликт кандидатов на пост президента заранее спланированным.

Каспаров поделился своим мнением по поводу конфликта Жириновского и Собчак на своей страничке в Facebook:

Фарс во время чумы. Фарсовая история с обливанием водой ветерана политической эстрады Жириновского на предвыборных дебатах, видимо, принесла ожидаемый эффект и получила закономерное продолжение. После ответной «акции прямого действия», направленной на Собчак, ее оппозиционный образ в глазах доверчивых российских либералов становится еще более цельным.

Признаюсь, больше всего в этой истории меня удивил сам факт серьезного обсуждения случившегося — разумные, казалось бы, люди принялись увлеченно дискутировать о нравственной стороне поступка Собчак и уровне российских дебатов.

Запланированность этого «спонтанного» инцидента и направленность его на решение совершенно определенных политтехнологических задач, на мой взгляд, в данном случае вполне очевидны, равно как и весьма прозрачное стремление политических сценаристов подтолкнуть наблюдателей к построению аналогий с былыми дебатами Жириновского с Немцовым. Однако, хотя на сей раз, как и тогда, в ход пошли стаканы, разница между этими двумя эпизодами принципиальнейшая. Тогда мы стали свидетелями реального идеологического противостояния, сегодня же — нам предлагают дешевую политическую оперетту.

В нормальных условиях после подобных оскорблений любые дебаты заканчиваются, а уважающий себя человек просто уходит из студии, здесь же балаган продолжился, и такая стычка очень органично смотрелась в драматургии представления. Судя по всему, в своей злобе и раздражении Жириновский был вполне искренен — на протяжении 25 лет он выполнял функцию главного провокатора отечественной политической сцены, здесь же ему была отведена откровенно шутовская роль объекта троллинга со стороны Собчак.

Потешные дебаты являются важной частью кремлевской стратегии, направленной на увеличение числа участников в выборном балагане. При этом, в абсолютном выигрыше оказывается Путин, выглядящий единственным серьезным и взвешенным лидером на фоне политических клоунов. Искренним оппонентам режима стоит всегда помнить об этом и не ввязываться в обсуждение того, что обсуждения недостойно».