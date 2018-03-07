Представители Азербайджанской Армии принимают участие в планирующих конференциях командно-штабного учения “REGEX-18” в городе Белград (Сербская Республика), азербайджано-турецко-грузинских совместных учений сил батальонного задания (назначения) с боевой стрельбой в городе Эрзерум (Турецкая Республика), учений “Trident Jaguar 2018” в городе Кастельгейт (ФРГ) и “Ramstein Ambition 2018” в городе Рамштайн (ФРГ), а также курсах совершенствования по терминологиям воздушных операций в городе Измир (Турецкая Республика).

Информацию распространяет сайт МО АР.