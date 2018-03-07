Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику, которая позволяет поддерживать хорошие взаимоотношения как с Российской Федерацией, так и с Западом.

Как передает Тренд, об этом пишет Джейкоб Камарас, редактор Еврейской службы новостей американского агентства Daily Caller в своей статье, посвящённой сотрудничеству США с Азербайджаном.

Описывая большой энергетический потенциал Азербайджана и реализуемый ныне проект «Южный газовый коридор», которые помогут стране стать ключевым игроком в экспорте нефти и природного газа из бассейна Каспийского моря в Европу, автор пишет о факторах, препятствующих развитию более глубокого сотрудничества между США и Азербайджаном.

«Всё дело в Армении и группе проармянских законодателей, которые пытаются придать антиазербайджанский крен американской внешней политике», – отмечает автор.

Камарас пишет о деятельности армянского лобби и его роли в финансовой поддержке, оказываемой США Армении и оккупационному режиму в Нагорном Карабахе.

«В действительности любая помощь США Нагорному Карабаху служит поддержке армянской оккупации, которая нарушает резолюции 853, 874 и 884 Совбеза ООН, а также резолюции 19/13 и 57/298 Генассамблеи ООН, признающие Нагорный Карабах частью территории Азербайджана», – напоминает автор.

Комментируя внешнюю политику Азербайджана, направленную на поддержание хороших отношений и с США, и с Россией, Камарас отмечает, что Америка нуждается в таких взвешенных и разумных союзниках, как Азербайджан.

«В то время как Азербайджан обладает существенным потенциалом для развития экономического сотрудничества с США в сфере энергетики и прочих направлениях, у Еревана подобного потенциала не существует, так как Армения страдает от инфляции, растущей нищеты, недостатка торговых партнёров и серьёзного оттока населения», – добавляет автор.

Камарас завершает статью мыслью о том, что Соединённым Штатам пора проснуться и осознать, кто является их истинными друзьями и кто из их союзников обладает реальной стратегической значимостью.