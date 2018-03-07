Президент России Владимир Путин в фильме Владимира Соловьева «Миропорядок 2018» заявил, что ядерный удар приведет к глобальной катастрофе, после чего задался вопросом: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?», пишет «Медуза».

По словам Путина, Россия может применить ядерное оружие только в том случае, если система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует старт ракет противника, рассчитает их траекторию и время падения головных частей на территорию России.

«Это называется ответно-встречный удар. Если это решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить», — заявил Путин.

«Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?» — сказал Путин.

Президент отметил, что российские планы применения ядерного оружия имеют теоретический характер, и выразил надежду, что ядерного удара никогда не будет.