Министр иностранных дел Украины Павел Климкин счёл странным желание кандидата в президенты России Ксении Собчак посетить Крым, получив разрешение Украины. Как пишет «Левый берег», дипломат назвал такую просьбу политической шизофренией.

«Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения. Конечно, политическая», — написал он в Twitter.

При этом министр добавил, что для общения с крымскими татарами нужно ехать в Киев.

«Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира», — добавил Климкин.