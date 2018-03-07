Российский лидер Владимир Путин в интервью для фильма Владимира Соловьёва «Миропорядок 2018» рассказал, что Соединённые Штаты «грубо и нагло» обманули Россию перед осуществлением переворота в Украине.

«К нам обратились американские партнёры. Они попросили нас, чтобы мы сделали всё, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации», — приводит слова Путина РИА Новости.

Он рассказал, что Россия согласилась, а через день в Украине произошёл государственный переворот. Как отметил Путин, американские власти не сказали ни слова по поводу того, что события стали развиваться в другом ключе, и поддержали осуществивших переворот.

Российский лидер подчеркнул, что Вашингтон фактически своими руками совершил этот переворот и потому вынужден поддерживать киевскую власть.

«Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз. — ред.). Так, чтобы сказали: «Давайте сделаем так», а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счёт, такого, пожалуй, не было», — заключил Путин.