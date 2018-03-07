Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что власти страны не позволили президенту Украины Петру Порошенко выслать политика туда.

«Если бы меня посадили в грузинскую тюрьму, в Грузии была бы революция, поэтому грузинские власти просто легли костьми и не позволили Порошенко меня выслать в Грузию», – отметил он в интервью изданию «Медуза».

По мнению Саакашвили, если бы грузинское правительство думало, что смогло бы держать его в Грузии в тюрьме, то с удовольствием это сделало бы.

«Но они точно знают, что у меня такая поддержка, что я в тюрьме не продержался бы нескольких дней, они бы сами сели в тюрьму», – заявил он.

Саакашвили объяснил, что связывает свое будущее с Украиной, так как если эта страна будет успешной, «весь регион будет намного лучше себя чувствовать».

«В Грузии я был два президентских срока, и я точно знаю из опыта, что без успешной Украины не может быть успешной Грузии. Успешная Грузия может подавать пример успешной Украине, а Украина не может меняться оттого только, что Грузия существует», – подчеркнул он.

Политик заявил, что «не разделяет эти две страны»: «Борясь за Украину, я, конечно, борюсь и за Грузию. Я не разделяю эти две страны, это абсолютно одинаковые вызовы и абсолютно одинаковые внешние противники и враги. И одинаковое будущее, когда мы победим».