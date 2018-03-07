Президент России Владимир Путин не обижается, когда западные эксперты называют его «главным мировым злодеем». Об этом он рассказал в интервью для фильма «Миропорядок 2018», опубликованном на странице телеведущего Владимира Соловьева «ВКонтакте».

По словам Путина, он «давно привык» к этому. Кроме того, у него есть «маяки» в виде интересов России и ее народа. «Если я чувствую, что я по этому [ориентиру] никуда не сверну, иду правильно, все остальное вообще меня не интересует, просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первостепенными для своей страны», — сказал он.

На вопрос, каково это — ощущать себя «злодеем», Путин не ответил, посоветовав «спросить у злодеев». Он добавил, что «это мнение западных источников, и то не всех».