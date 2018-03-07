Экс- башган партии «Мусават» Иса Гамбар проходит лечение «от вирусной инфекции, полученной в результате пневмонии», в отделении неврологии клиники университета Хаджеттепе в Анкаре.

Как сообщает азербайджанская служба Би-би-си, он был доставлен 28 февраля на пассажирском самолете в сопровождении врача Центральной клинической больницы.

В отделении неврологии университета Хаджеттепе сообщили, что три дня назад из-за повышения температуры Ису Гамбара в профилактических целях перевели в реанимационное отделение.

«У пациента наблюдаются проблемы с дыханием, одышка. Для того чтобы его состояние не ухудшилось, Иса Гамбар был переведен в отделение реанимации. Так как ухудшений в состоянии пациента не произошло, мы перевели его обратно в палату», — заявили в клинике.

Врачи считают состояние здоровья Исы Гамбара «хорошим». Однако из-за кровоизлияния в мозг он нуждается в усиленном контроле.

«В Баку он перенес кровоизлияние. Кровоизлияние было обширным, но состояние у Исы Гамбара стабильное. Результаты всех неврологических обследований — в норме. Иса Гамбар находится в сознании, разговаривает, принимает пищу, двигается. В физическом плане кровоизлияние никак не повлияло на него. Мы думаем, что в течение недели переведем его в клинику в Баку. Просто Иса Гамбар нуждается в отдыхе. Через месяц после того, как он вернется в Азербайджан, будет проведено еще одно его обследование», — рассказали в клинике.

«Иса Гамбар доставлен в Анкару при поддержке азербайджанского общества в Турции и друзей», — сообщил Би-би-си замглавы расположенного в Анкаре Азербайджанского культурного общества Иса Яшар Тезель.

«Со стороны турецкого или азербайджанского правительства никакой заинтересованности проявлено не было», — добавил он.