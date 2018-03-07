Сотрудники отдела полиции Агсуинского района Азербайджана провели спецоперацию по задержанию шантажистов.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в ходе спецоперации были задержаны местные жители Рамазан Керимов, Вургун Идаятов и Мехди Умудов.

Как установило следствие, они шантажировали жительниц района Шахбазову и Гамидову (имя женщин не называется по этическим соображениям – прим. ред.) имеющимися у них порочащими их данными. Угрожая обнародовать их, мужчины вымогали у женщин деньги.

Потерпевшие обратились в полицию, вымогатели были задержаны сотрудниками полиции с поличным – при получении денег. По факту возбуждено уголовное дело по статье 182 («Вымогательство») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.