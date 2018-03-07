«Наше отношение к протоколам о нормализации турецко-армянских отношений остается актуальным».

Об этом, отвечая на вопрос об аннулировании президентом Армении протоколов о нормализации турецко-армянских отношений, на пресс-конференции заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Россия и раньше выражала свое отношение к этому соглашению. Российская делегация присутствовала на церемонии подписания протоколов в Цюрихе.

«Мы считаем очень важным нормализацию отношений. Это служит интересам обеих стран. Мы сделали все возможное для достижения этой цели» (цитата по АПА).