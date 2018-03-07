Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал обвинения корреспондента «Би-би-си» Фариды Рустамовой в адрес Леонида Слуцкого на неформальной встрече с журналистками парламентского пула, приуроченной к 8 марта, пишет «Дождь».

«Однозначно нельзя жить, когда рядом с тобой хамство. Но и нельзя жить, когда рядом голословные обвинения и провокации», — сказал он, добавив, что в ситуации надо разбираться в рамках правового поля.

«История произошла на пике предвыборной кампании. Это может восприниматься как попытка дискредитации (политика)», — заявил Володин. Обвинения звучат из уст журналисток грузинских и западных изданий и СМИ, которые с ними работают, добавил глава нижней палаты.

«Если бы такое произошло в США, а сторону обвинения представляли российские журналистки, исход был бы понятен», — подчеркнул он.

Одна из журналисток отметила, что не исключает, что «это может быть провокация», и спросила Володина, не стоит ли в таком случае все же разобраться в ситуации.

«Вам опасно работать в Думе? Если да — меняйте работу», — ответил он.

«Обидел — извинись, спровоцировал — ответь», — добавил спикер.