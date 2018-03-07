Очередной Бакинский шопинг фестиваль стартует 1 мая и продлится до 31 мая.

Как передает АПА-Экономикс, в рамках фестиваля гражданам Азербайджана и зарубежным гостям предоставляется возможность приобрести товары и услуги по самым выгодным ценам.

Во время фестиваля покупатели в около 800 магазинах Баку смогут приобрести одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику, а также другие товары от ведущих мировых брендов в рамках специальных кампаний и со скидками. К тому же к товарам будет применена система Tax Free.

Граждане Азербайджана и зарубежные гости, сделавшие покупки на сумму более 100 манатов в магазинах, отмеченных стикерами Baku Shopping Festival — Tax Free, получают возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость (НДС) от потраченной суммы. Возврат НДС возможен только в магазинах отмеченных данными стикерами. Магазины без стикера Baku Shopping Festival — Tax Free не являются участниками системы Tax Free. Данная определенная часть суммы НДС может быть возвращена как наличными, так и переводом на карту/счёт.