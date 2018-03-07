Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 8 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, осадки в основном не ожидаются. Местами слабый туман. Прогнозируется умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 10-15, местами 19 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 мм до 752 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

8 марта в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в некоторых западных районах ожидается дождь, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер, который днем местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, с полудня 9 марта до полудня 10 марта сильный северный ветер на фоне высокого атмосферного давления, снижение температуры по сравнению с предыдущими днями будут неблагоприятны для метеозависимых людей.