Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что блокада Катара четвёркой арабских государств может продолжаться десятилетия, сравнив эту ситуацию с многолетней блокадой Кубы со стороны США, передает РИА Новости.

«Блокада Катара может продолжаться десятилетия, как и блокада Кубы со стороны США», — сказал саудовский принц в интервью египетским СМИ, выдержки из которого в среду публикует газета «Аль-Ахрам».

При этом наследный принц отметил, что сам лично не занимается проблемой Катара, «все население которого не превышает численность населения одной улицы в Египте». «Я не занимаюсь этим. Это досье ведет даже не министр», — сказал бен Сальман, который также занимает пост вице-премьера и министра обороны.