Впервые лидером рейтинга мировых миллиардеров по версии журнала Forbes стал глава Amazon Джефф Безос, который за минувший год добавил к своему состоянию $39 миллиардов, что является крупнейшим приростом в истории рейтинга, — следует из обновленного списка толстосумов по состоянию на 2018 год.

Согласно рейтингу, Безос обогнал создателя Microsoft Билла Гейтса с наибольшим отрывом с 2001 г.

В то же время, по мнению издания, Бернар Арно из холдинга LVMH, обладатель $72-миллиардного состояния, стал самым богатым европейцем.

Топ-10 рейтинга Forbes выглядит таким образом:

— Джефф Безос, с общим состоянием в $112 миллиардов;

— Билл Гейтс, $90 млрд;

— Уоррен Баффет, $84 млрд;

— Бернар Арно, $72 млрд;

— Марк Цукерберг, $71 млрд;

— Амансио Ортега, $70 млрд;

— Карлос Слим, $67,1 млрд;

— Чарльз Кох, $60 млрд;

— Дэвид Кох, $60 млрд;

— Ларри Эллисон, $58,5 млрд.

Как отмечает журнал, в рейтинге — 259 новичков. Среди них — первые в истории криптовалютные миллиардеры; два канадских производителя игрушек, которые создали Hatchimals и «Щенячий патруль»; американцы, создавшие онлайн-ритейлер Wayfair; 35-летняя наследница бизнеса In-N-Out Burger.

Всего в списке самых состоятельных людей планеты рекордное число — 2208 — миллиардеров из 72 стран мира. Примечательно, что среди мировых богачей впервые появились представители из Венгрии и Зимбабве. Больше всего миллиардеров живут в США (585 позиций в рейтинге), второе место — у Китая (373 человека).