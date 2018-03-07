Замороженные трупы можно возвращать к жизни и даже делать более молодыми, чем они были на момент смерти. Эксперты предлагают использовать для этого инъекции стволовых клеток.

Криогенные технологии предоставляют наилучшие шансы в борьбе со смертью. По крайней мере, так считает один эксперт, который убеждён, что уже очень скоро мы начнем оживлять замороженные трупы. Речь идет о президенте компании Cryonics Institute, расположенной в штате Мичиган, Деннисе Ковальски. Он уверен, что в один прекрасный день умершие люди будут воскрешены из своего замороженного состояния, а терапия с использованием стволовых клеток даже поможет им омолодиться. Ковальски также предположил, что первый замороженный труп будет оживлен в течение следующих 50-100 лет. Естественно, что через 100 лет самого Ковальски уже в живых не будет, так что ответить за свой несбывшийся прогноз он не сможет.

Компания Cryonics Institute является некоммерческой организацией, которая, тем не менее, берёт за заморозку человека по $28 000 с лица. Также работающий пожарником и парамедиком Ковальски утверждает, что много из тех вещей, которые сегодня невозможны, уже очень скоро будут вполне себе реальными благодаря криогенным технологиям. В настоящее время оживление замороженных трупов провести нельзя, но эксперты уже обучаются этому. В компании Ковальски 2 000 клиентов, а также свыше 100 домашних животных. При этом в хранилище уже находится 160 замороженных трупов, ну а оставшиеся потребители ожидают своей очереди, сообщает medikforum.ru.

«После остановки сердца у вас приблизительно от пятя с половиной минут до получаса для оживления человека, — рассказывает Ковальски. — Но всё зависит от температуры и того, как долго люди вообще жили. Мы выяснили, что если человека охлаждают, то у него появляется больше времени. Наши технологии позволяют сохранять ДНК и мозг. Стволовые клетки можно вкалывать в замороженных пациентов для того, чтобы восстанавливать поврежденные клетки. Я не вижу причин, по которым пожилых людей нельзя будет через 50-100 лет возвращать к жизни, возможно, даже более молодыми и здоровыми, чем они были на момент смерти».