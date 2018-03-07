В Баку автомобиль сбил мать и 2 детей.

Как сообщает АПА, авария произошла в Хатаинском районе, вблизи кафе «Наргиля». Автомобиль «Hyundai», за рулем которого находился Азер Керимов, потеряв управление, выехал на встречную полосу и сбил пешеходов – Айгюн Алиеву, 1984 г.р., ее детей – Рену Алиеву, 2012 г.р. и Алмаз Алиеву, 2008 г.р. Пострадавшие были доставлены в больницу.

А.Керимов скрылся с места происшествия. В настоящее время ведутся поиски водителя.

По факту в Управлении полиции Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.1 (нарушение правил дорожного движения), ведется следствие.