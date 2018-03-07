Стала известна сумма средств, поступивших в 2017 году в бюджет АФФА .

Как сообщает Apasport.az, в прошлом году на счета организации поступило 27 млн 608 тыс. 305 манатов. Самая крупная часть средств поступила в АФФА из SOCAR – 8 млн. 234 тыс. 150 манатов. УЕФА перечислила ассоциации 6 млн 260 тыс.268 манатов, ФИФА – 2 млн 718 тыс. 696 манатов.

Кроме того, от трансляции игр сборной была получена прибыль в размере 5 млн 955 тыс. 600 манатов, от «Azəridmanservis» — 5 млн 538 тыс. 981 манатов, от ООО «Bakcell» 698 тыс. 416 манатов, от «Paşa Sığorta» 177 тысяч манатов, от «Bulvar otel» — 112 тыс. 100 манатов, от «Coca Cola» — 94 тысячи 400 манатов.

Общая сумма других доходов составила 818 тысяч 400 манатов.