Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с крушением российского военно-транспортного самолета «Ан-26» в Сирии.

«С глубокой скорбью воспринял известие о человеческих жертвах в результате крушения российского военно-транспортного самолета «Ан-26» в Сирии. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших и всему народу России», — говорится в соболезновании.

Как сообщалось, российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение во вторник при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Погибли 39 военнослужащих, включая шесть членов экипажа.