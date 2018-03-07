Во время продолжающихся оперативных мероприятий Службы госбезопасности были обнаружены параллельная террористическо-диверсионная подготовка со стороны религиозной экстремисткой преступной группировки «Xaçmaz camaatı», подведомственной международной террористической организации, куда входили Мамедов Сабир Арулла оглы и другие.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ.

Сообщается, что продолжаются неотложные комплексные оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по статьям 28, 214.2.1, 214.2.3 (терроризм), 218.2 (участие в преступном сообществе).

6 марта во время операции на территории Хачмазского района по обезоруживанию и привлечению к уголовной ответственности членов группировки Мамедова Сабира Арулла оглу и Салимова Тарлана Сафар оглу, последние не последовали законному приказу о сдаче, отрыли огонь из огнестрельного оружия и оказали вооруженное сопротивление. Ответными мерами со стороны опергруппы с использованием табельного оружия С.Мамедов и Т.Салимов были уничтожены.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты кустарно изготовленное взрывное устройство и взрывчатые вещества, оружие различного назначения.

По уголовному делу продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.