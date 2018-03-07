Меняется схема движения автотранспорта на автомобильном круге 4-го микрорайона (на пересечении улиц Гусейна Сеидзаде, 20 Января и Джавадхана в Насиминском районе Баку).

Как сообщает 1news.az, непосредственно на кругу и на въездах в него со стороны улиц Г.Сеидзаде, 20 Января и Джавадхана установлены светофоры с цифровым табло.

Пока они не работают, ожидается пилотное включение, по итогам которого будет принято решение о том, как именно (в каком режиме очередности и продолжительности включения сигналов) использовать светофоры.

Основная цель установки светофоров — обеспечение безопасности движения, устранение пробок на кругу.