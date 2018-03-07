Власти Колумбии решили закрыть границу с Венесуэлой с 8 по 11 марта в связи с проведением парламентских выборов.

Как передает ТАСС, об этом заявил глава МВД южноамериканской страны Гильермо Ривера сообщил во вторник.

Выборы в высший законодательный орган Колумбии пройдут 11 марта. Протяженность границы между двумя странами составляет порядка 2,22 тыс. км.

В настоящее время на территории Колумбии находятся более 550 тыс. венесуэльцев. В первой половине февраля президент южноамериканской страны Хуан Мануэль Сантос дал указание повысить меры безопасности на границе и создать специальную межведомственную группу в ответ на резкий рост числа выходцев из соседней страны, охваченной острым социально-экономическим кризисом.