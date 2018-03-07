США ввели санкции против властей КНДР за убийство с использованием химоружия Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

«США выяснили, что правительство Северной Кореи использовало химическое оружие VX для убийства сводного брата Ким Чен Ына в Малайзии в 2017 году», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Вашингтон подтвердил использование VX 22 февраля, а 5 марта новые санкции против Пхеньяна вступили в силу.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту города Куала-Лумпур, когда девушка накинула ему на лицо платок с неизвестным веществом. Спустя непродолжительное время он скончался.