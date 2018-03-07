Сегодня между главами Турции и России Эрдоганом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Об этом информируют СМИ Турции.

По словам источника в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава государства провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Два лидера обсудили по телефону ситуацию в Сирии, прежде всего гуманитарную трагедию в Восточной Гуте. Они подчеркнули важность усилий для обеспечения перемирия согласно резолюции СБ ООН и как можно более быстрого создания условий для доставки в регион гуманитарной помощи», — сообщил источник.

По его словам, Эрдоган также рассказал Путину о ходе военной операции Турции в Сирии «Оливковая ветвь».