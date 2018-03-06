Сирийские боевики заявили, что сбили российский беспилотник на севере провинции Хама. Об этом сообщил Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов. Он также опубликовал фотографию аппарата.

По информации канала, захватить БПЛА удалось членам террористической группировки «Джейш аль-Изза» («Армия Славы»). Это произошло в районе населенного пункта Кафр Зейта.

Как отмечается, сбитый аппарат — часть комплекса дистанционного наблюдения «Элерон-3СВ». Он предназначен для круглосуточного ведения воздушной разведки, способен также вести аэрофотосъемку местности.