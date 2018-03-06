Дочь президента Азербайджанского государства Лейла Алиева обнародовала семейные фотографии с праздничного вечера по случаю «Од чершенбеси».

Ильхам Алиев в кругу близких отметил «Од чершенбеси» и вместе с домочадцами разжег праздничный костер.