Дочь президента Азербайджанского государства Лейла Алиева обнародовала семейные фотографии с праздничного вечера по случаю «Од чершенбеси».
Ильхам Алиев в кругу близких отметил «Од чершенбеси» и вместе с домочадцами разжег праздничный костер.
Дочь президента Азербайджанского государства Лейла Алиева обнародовала семейные фотографии с праздничного вечера по случаю «Од чершенбеси».
Ильхам Алиев в кругу близких отметил «Од чершенбеси» и вместе с домочадцами разжег праздничный костер.
Дата: 2018/03/06 22:33
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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