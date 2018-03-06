При крушении в Сирии самолёта Ан-26 погибли 33 пассажира и шесть членов экипажа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Все они были военнослужащими.
При крушении в Сирии самолёта Ан-26 погибли 33 пассажира и шесть членов экипажа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Все они были военнослужащими.
Дата: 2018/03/06 20:45
Раздел: Бывший СССР, Мир
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Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было
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