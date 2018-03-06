Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей посещение Крыма. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» во вторник, 6 марта.

«Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», — сказала Собчак в ответ на вопрос о намерении посетить полуостров в ходе предвыборной кампании.

«Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда», — добавила она.

Ранее Собчак отказалась от агитации в Крыму. Она также предлагала провести на полуострове новый референдум и подчеркивала, что с точки зрения международного права полуостров принадлежит Киеву. Кроме того, Собчак называла жителей Крыма неполноценными по отношению к миру. По мнению кандидата, в дальнейшем полуостров будет нищать, а бюджетных денег на Крым будет тратиться все больше.