Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2018 года граждан на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

C 1 по 30 апреля 2018 года призываются на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 2000 года рождения, которым ко дню призыва (включая и день призыва) исполнилось 18 лет, а также 1983-1999 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики и других вооруженных формированиях, созданных в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

с 1 по 30 апреля 2018 года должны быть уволены в запас военнослужащие, отслужившие положенный срок в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе».