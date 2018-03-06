Президент Азербайджана также подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащим Главного управления Внутренних войск МВД и не являющимся государственными служащими гражданским работникам.

С 1 марта 2018 года ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих Главного управления Внутренних войск МВД и не являющихся государственными служащими гражданских работников в среднем повышены на 10 процентов.