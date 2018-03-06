Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин с Международным женским днем — 8 марта.

В поздравлении говорится:

«Уважаемые женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю вам здоровья, счастья и успехов в деятельности».

В письме говорится, что наши женщины имеют исключительные заслуги в сохранении богатого национального наследия, морально-нравственных ценностей, которые создал азербайджанский народ на стыке цивилизаций, и чистоты родного языка.

Далее президент в своем письме отмечает, что в нашей литературе Азербайджанская женщина постоянно является символом красоты, хрупкости, верности и чистоты. Кроме того, ей присущи сильная воля, патриотизм и самоотверженность.

«Азербайджанская Демократическая Республика, 100-летие которой мы собираемся торжественно отметить, была первой страной на Востоке, которая дала женщинам право избираться и быть избранными. Гармоничное развитие общественно-политической мысли и культуры выдающихся деятелей нашей истории и справедливое решение судьбоносных задач является результатом достойной оценки деятельности женщин. Вы и сегодня успешно реализуете творческий потенциал, направленный на укрепление основ государственности и обеспечение всестороннего развития страны. Мы можем гордиться вашим сегодняшним высоким авторитетом, объединяющим в себе национальные и современные черты, а также общественной позицией. Надеюсь, что наряду с охраной святых семейных традиций, вы и впредь будете прилагать усилия для воспитания молодого поколения в духе привязанности к родной земле и национальным идеям, внесете новый вклад в обогащение общественно-духовной среды. С праздником!», — говорится в поздравлении главы государства.