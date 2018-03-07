Самое маленькое государство Западного полушария запустило программу «Гражданство за инвестиции» раньше других — в далёком 1964 году. Всё, что вам нужно сделать, — вложить в недвижимость на островах 400 тысяч долларов либо сделать взнос в размере 250 тысяч в местный фонд диверсификации сахарной промышленности. В марте закрывается ещё одно окно возможностей — пожертвование в сумме 150 тысяч на ликвидацию последствий разгула урагана «Ирма». Вместе с паспортом вы получите безвизовый въезд в Шенгенскую зону и Великобританию, а также возможность привезти с собой детей в возрасте до 30 лет и родителей старше 55 лет.