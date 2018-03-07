Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Ташкент для участия в международной конференции по Афганистану. Об этом заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Международная конференция по Афганистану в столице Узбекистана запланирована на 26-27 марта.

Ранее сообщалось, что Ташкентскую международную конференцию высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», откроют президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Афганистана Ашраф Гани.

Согласно информации, для участия в конференции приглашены генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и спецпредставитель ООН в Афганистане Тадамити Ямамото, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также руководители внешнеполитических ведомств Китая, России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.