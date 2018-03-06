В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, сообщили в Минобороны РФ.

Как передает РИА Новости, по предварительным данным, на борту находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно пятьсот метров до взлетно-посадочной полосы.

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В ведомстве добавили, что «по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было». Комиссия Минобороны изучит все возможные версии произошедшего.