Петербургский телеканал «78» опубликовал расшифровку разговора пилотов Ан-148, разбившегося в феврале в Подмосковье. Как утверждает телеканал, запись сделана за минуту до крушения, передает Lenta.

Из выложенной расшифровки следует, что командир воздушного судна (КВС) и второй пилот (ВП) спорили, удалось ли им нормализовать скорость самолета. После того как оба летчика решили, что им удалось выровнять скорость, второй пилот, как пишет «78», совершил ошибку.

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош ****** («врать»), 200 скорость, **** («продажная женщина»)!

КВС: Высота! Высота! Высота!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead! («Впереди земля! Наберите высоту! Впереди земля!»)

КВС: Вверх!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Все, ****** («конец»).

По данным «78», датчики скоростей у командира и второго пилота начали показывать разные данные, поскольку второй пилот забыл включить подогрев прибора. Запаниковав, он увел самолет вниз вместо того, чтобы набрать высоту.

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