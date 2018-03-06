В Сочи (Россия) проходит чемпионат Европы по фехтованию среди юношей и молодежи.

Как сообщает «Азериспорт», юношеская сборная Азербайджана по шпаге (Халид Алиев, Фаррух Сафаров, Барат Гулиев) проиграла в 1/16 финала команде Великобритании (31:45).