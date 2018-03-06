В Сочи (Россия) проходит чемпионат Европы по фехтованию среди юношей и молодежи.
Как сообщает «Азериспорт», юношеская сборная Азербайджана по шпаге (Халид Алиев, Фаррух Сафаров, Барат Гулиев) проиграла в 1/16 финала команде Великобритании (31:45).
В Сочи (Россия) проходит чемпионат Европы по фехтованию среди юношей и молодежи.
Как сообщает «Азериспорт», юношеская сборная Азербайджана по шпаге (Халид Алиев, Фаррух Сафаров, Барат Гулиев) проиграла в 1/16 финала команде Великобритании (31:45).
Дата: 2018/03/06 22:02
Раздел: Азербайджан, Спорт
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